Aydın’da Kovid-19 taraması başladı

Aydın'da, Kovid-19 salgını düzeyinin saptanması amacıyla il genelinde 4 bin 764 hanede yapılacak taramayla, İstanbul'un ardından en fazla taramanın gerçekleşeceği il olması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk haftada bin 300 hanede Kovid-19 taraması gerçekleştiğini ve taramalar sonucunda bir pozitif vakaya rastlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Tüm ilçelerde başlayan çalışmalar başarı ile devam ediyor. Sürüntü ve kan örneği alarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şu an itibariyle yaklaşık bin 300 hanede tamamlandı. Şu ana kadar sadece 1 tane pozitif vaka belirlendi" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE