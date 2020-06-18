  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Hesabı ödememek için denize atladı, sahil güvenlik yakaladı

Hesabı ödememek için denize atladı, yakaladı

Kuşadası’nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası’nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve ’nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

Hesabı ödememek için denize atladı, sahil güvenlik yakaladı

18.06.2020, 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,09:56

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti.

DENİZE ATLAYIP YÜZMEYE BAŞLADI

Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı. Hesabı yüksek bulan müşteri, restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi. Kuşadası Körfezi'nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş; karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Fatih isimli vatandaş, gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

İHA

Tatil hayalleri çadıra sığdı Kenan İmirzalıoğlu kesenin ağzını açtı! 45 günlük tatil için ödediği fiyat dudak uçuklattı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hesabı ödememek için denize atladı, sahil güvenlik yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA