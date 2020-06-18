Hesabı ödememek için denize atladı, sahil güvenlik yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti.

DENİZE ATLAYIP YÜZMEYE BAŞLADI

Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı. Hesabı yüksek bulan müşteri, restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi. Kuşadası Körfezi'nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş; karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Fatih isimli vatandaş, gözaltına alınarak, sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina'ya getirildi. Kıyıya çıkarılan ve ifadesi alınan söz konusu kişi, daha sonra restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.



İHA

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