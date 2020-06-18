Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ters şeritte ilerleyen alkolllü sürücü park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı D. Ö. yönetimindeki 09 ABF 309 plakalı otomobil bulvarda önce ters şeritte ilerledi. Daha sonra yaya kaldırımına çıkan alkollü sürücü, park halindeki 3 motosiklet, 1 otomobil ve 1 minibüse çarparak durabildi.
Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan testte Çağrı D. Ö.'nün 271 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savaş alanına dönen bulvar çekicinin araçları çekmesiyle normale döndü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İHA
Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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