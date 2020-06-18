  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü

'nda dehşeti! Yol savaş alanına döndü

Son dakika... Aydın’ın ilçesinde ters şeritte ilerleyen park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi. Savaş alanına dönen yol çekicinin araçları çekmesiyle normale döndü.

Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü

18.06.2020, 10:09

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ters şeritte ilerleyen alkolllü sürücü park halindeki 5 araca çarptıktan sonra durabildi.



Kaza, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Günhan Arın Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı D. Ö. yönetimindeki 09 ABF 309 plakalı otomobil bulvarda önce ters şeritte ilerledi. Daha sonra yaya kaldırımına çıkan alkollü sürücü, park halindeki 3 motosiklet, 1 otomobil ve 1 minibüse çarparak durabildi.

Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan testte Çağrı D. Ö.'nün 271 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savaş alanına dönen bulvar çekicinin araçları çekmesiyle normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti! Yol savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA