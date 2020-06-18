Sokakta kanlı hesaplaşma

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı. Olay Ramazanpaşa Mahallesi 25 sokakta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sözlü olarak başlayan ve daha sonra silahlı ve bıçaklı saldırıya dönüşen kavgada, Çetiner Ç. göğsünden, Emre D. ise kafasından aldığı darbeyle yaralandı.

HEMEN KAÇTILAR

Olayın ardından Çetiner Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken, diğer yaralı Emre D. ile yanındaki Alihan D. ve Batuhan Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazım YÖRÜKCE