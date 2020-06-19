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Haberler Aydın Kuşadası’nı birbirine kattı

’nı birbirine kattı

Kuşadası’nı birbirine kattı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir balık restoranında alkol alan Zafer S. ilçeyi birbirine kattı. Zafer S. önce lüks bir restoranda kendisine ziyafet çekti. Gelen 330 lira hesabı çok bulan Zafer S. restoran çalışanlarıyla tartıştıktan sonra denize atladı. Sisam Adası'na doğru yüzmeye başlayan alkollü vatandaş, denizden sahil güvenlik ekiplerince çıkartıldı. Restoran işletmecisi şikayetçi olmayınca serbest bırakılan adam, 5 saat sonra bu kez bir ticari taksi kaçırdı. Kaçırdığı taksiyle hız yapan Zafer S. polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmayı sürdürdü. Marina önünde başlayıp Kadınlar Denizi'ne kadar süren film gibi kovalamacada Zafer S. kullandığı taksi ile bir otelin bahçesine daldı. Kaçacak yeri kalmayan zanlı, gözaltına alındı.

İBRAHİM UZUN

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