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Haberler Aydın Kahraman itfaiyecinin yaşam savaşı sürüyor

Kahraman itfaiyecinin yaşam savaşı sürüyor

Kahraman itfaiyecinin yaşam savaşı sürüyor
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Aydın'da yangına müdahale ederken kalbi duran ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü itfaiyeci Uğur Çetin, 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Eşi Pervin Çetin ise eşinin hayata tutunabilmesi için herkesten dua etmesini istiyor. Efeler'de geçen hafta bir yangına giden 31 yaşındaki Uğur Çetin, müdahale sırasında kalp krizi geçirmiş, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılarak Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırılmıştı. Kocasının hayata tutunması için kızıyla sürekli dua ettiklerini belirten Pervin Çetin, "Eşimin bilinci kapalı. İnanıyorum ki bunu da aşacağız. Ona güzel günlerin bizi beklediğini, güçlü olduğunu ve kızımla beni bırakmayacağını bildiğimizi söylüyoruz. İnşallah rabbimin izniyle sağlığına kavuşacak ve eski günlere geri döneceğiz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)

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