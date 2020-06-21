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Haberler Aydın Oğullarını büyütmek için mesleğinden vazgeçti

Oğullarını büyütmek için mesleğinden vazgeçti

Giriş Tarihi: 21.6.2020
Aydın'da 15 yıl önce eşinden boşanan Kadir Delican, iki çocuğu için çok sevdiği askerlik mesleğinden vazgeçti. O tarihte 7 ve 9 yaşındaki çocuklarıyla daha yakından ilgilenmek için uzman çavuşluktan istifa eden Delican, "Yeri geldi anneleri, yeri geldi arkadaşları oldum. En iyi şekilde aile eğitimi vererek üniversite okumalarını ve bu güzel ülkemize hizmet etmelerini sağladım. Çok mutluyum" dedi. Babalara da seslenen Delican, "Çocuklarınıza asla sırtınızı dönmeyin. Onları sevginizden mahrum bırakmayın" diye konuştu.

■ MEHMET KAVAS
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