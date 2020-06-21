Yakup Efe yaşamak için destek bekliyor

Aydın'da 6 aylık Yakup Efe Ertürk'ün yaşama tutunabilmesi için kök hücre nakli olması gerekiyor. Nazilli ilçesinde pazarcılık yapan Kenan Ertürk ile Nehir Ertürk'ün oğulları Yakup Efe akciğerine süt kaçtığı için ateşlendi. Minik bebeğin akciğerinin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Tedavi sırasında akciğerinde kanama oluşan ve kalbi duran Yakup Efe bebek, kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü ancak beyni oksijensiz kaldı.



YUTKUNMA VE İŞİTMESİ YOK

EMME, yutkunma ve işitme yeteneğini kaybeden Yakup Efe, hortumla burnundan beslenmeye başladı. Yeterli besin alamadığından her gün eriyen Yakup bebek için doktorlar 6 ay içerisinde kök hücre naklinin yapılması gerektiğini söyledi. 150 bin lirayı bulan ameliyat masraflarını karşılayacak maddi gücü olmayan baba Kenan Ertürk, "Tek dileğim evladım yaşaması" diyerek yardım talebinde bulundu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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