Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu!

Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı topluca bölgeye gelen köpekler köyde çobanlık yapan Ali Karasu, Erkan Turgutlu ve İbrahim Selçuk'un sürülerine saldırdı. Bir anda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan koyun sürüsündeki birçok koyun ölürken, 12 baş koyun da yaralandı. Çobanların müdahalesi sonucu köpekler bölgeyi terk ederken, çobanlar yetkililerden yardım istedi.





Köy muhtarı Serdar Sarıkurt, başıboş köpeklerin ciddi sıkıntı oluşturmaya başladığını belirterek "Maalesef dün gece köyümüzde bulunan koyunlarımıza başıboş köpeklerce saldırı oldu. Çok sayıda koyun öldü, 12 adet koyunda da ciddi yaralanmalar oldu. Mal sahibi kardeşlerimize geçmiş olsun ama ciddi sorun olmaya başlayan başıboş köpeklere karşı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

İHA