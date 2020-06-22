  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu!

Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu!

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü yakınlarında başıboş dolaşan köpekler, koyun sürelerine saldırdı. Olayda çok sayıda koyun ölürken, çobanlar “Eskiden kurtlardan korkardık. Şimdi sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler sürülerimize saldırmaya başladı” diye konuştular.

Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu!

22.06.2020, 11:44

Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı topluca bölgeye gelen köpekler köyde çobanlık yapan Ali Karasu, Erkan Turgutlu ve İbrahim Selçuk'un sürülerine saldırdı. Bir anda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan koyun sürüsündeki birçok koyun ölürken, 12 baş koyun da yaralandı. Çobanların müdahalesi sonucu köpekler bölgeyi terk ederken, çobanlar yetkililerden yardım istedi.



Köy muhtarı Serdar Sarıkurt, başıboş köpeklerin ciddi sıkıntı oluşturmaya başladığını belirterek "Maalesef dün gece köyümüzde bulunan koyunlarımıza başıboş köpeklerce saldırı oldu. Çok sayıda koyun öldü, 12 adet koyunda da ciddi yaralanmalar oldu. Mal sahibi kardeşlerimize geçmiş olsun ama ciddi sorun olmaya başlayan başıboş köpeklere karşı bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA