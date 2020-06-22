Polis iş başında! Drone ile dakikada 176 lira 47 kuruş ceza kesildi

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın genelinde denetimlere ara vermeden devam ediyor. Efeler'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında 17 dakikada 21 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye ise seyir halinde cep telefonu kullanmaktan dolayı ceza yazıldı.





Yaklaşık 17 dakika süren uygulamada, dronun kayda aldığı görüntülerde sürücülerin büyük bir kısmının emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Adeta para basan dron havada kaldığı 17 dakikada yaklaşık 3 bin lira tutarında ceza kestirdi.



Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyaran emniyet ekipleri trafik kazalarının azalması ve olası kazaların da en az kayıpla atlatılması için sürücü ve vatandaşların da daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek, seyir halinde emniyet kemeri takmanın önemine ve cep telefonu kullanmanın kaza riskini arttırdığına dikkat çekti.

IHA

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