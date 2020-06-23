Aydın Bozdoğan Belediyesi'nde çalışan ve belediyeye ait memba suyu işletmesinde görev yapan Sercan Arıcan, iş çıkışında evine giderken kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kasksız sürücü, motosikletiyle ağaca çarparak ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıcan, burada 8 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
KAZIM YÖRÜKCE
Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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