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Haberler Aydın Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi

Kask takmamanın bedelini canıyla ödedi
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Aydın Bozdoğan Belediyesi'nde çalışan ve belediyeye ait memba suyu işletmesinde görev yapan Sercan Arıcan, iş çıkışında evine giderken kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kasksız sürücü, motosikletiyle ağaca çarparak ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıcan, burada 8 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE

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