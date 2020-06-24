Cinayet süsü planını özel ekip bozdu

Aydın'da cinsel saldırı suçundan yargılanan Enver Ç. (44) cezaevine girmemek için yaptığı planla pes dedirtti. Annesinin mezarı başında başkaları tarafından öldürülmüş gibi cinayet süsü vererek ortadan kaybolan adam, polisin 17 gün boyunca dedektif gibi iz sürmesi sonucu dağlık alanda saklanırken yakalandı. Enver Ç. ifadesinde tehdit edildiğini ve cezaevine girmekten korktuğu için bu planı kurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN

Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Enver Ç. komşusunun engelli kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklandı. Hakkında açılan davanın ardından 6 ay cezaevinde tutuklu kalan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Enver Ç., yargılandığı davada ikinci duruşmasından bir gün önce tekrar cezaevine girmemek için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Umurlu Mezarlığı'nda annesinin mezarı başına giden Ender Ç. koluna zarar vererek kanını, annesinin mezarı ve çevresindeki mezarlara bulaştırdı.

MEZARLIKTA CİNAYET

Arabasının kapısını ve farlarını açık bırakan Enver Ç. terliklerini olay yerinde bırakıp ayağına poşet geçirip sırra kadem bastı. Enver Ç'den haber alamayınca eşi Esin Ç. polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kayıp Enver Ç'ye ait eşyaları mezarlıkta buldu. Mezarlıkta kan izlerine rastlayan ekipler, dedektör köpeği ile çevrede arama yaptı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen mezarlıkta kayıp adamın cesedi bulunamadı.



DAĞLARDA YAKALANDI

Olayın aydınlatılması amacıyla Cinayet Masası ekibinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Tüm delilleri inceleyen ekipler, kayıp Enver Ç'nin eşi Esin Ç'yi takibe aldı. Esin Ç'nin görüşme yaptığı GSM hatlarının sinyallerinden kayıp Enver Ç'nin yeri tespit edildi. Enver Ç. kaybolduktan 17 gün sonra İkizdere Barajı kenarındaki dağlık alanda saklanırken bulundu.



'CEZAEVİNE GİRMEKTEN KORKTUĞUM İÇİN YAPTIM'

ENVER Ç'nin ifadesinde tekrar cezaevine girmekten ve ailesine zarar gelmesinden korktuğu için kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösterip ortadan kaybolduğunu söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Enver Ç'nin yargılandığı davanın da ertelendiği bildirildi.

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