Aydınlı esnafın Salı Pazarı ısrarı

Aydın'da korona virüs nedeniyle üç aydır kapalı olan Salı Pazarı'nda yeniden tezgah açmak isteyen pazarcılar, belediye ve kaymakamlık önünde eylem yaptı. Efeler ilçesinde yaklaşık 2 asırdır kurulan tarihi Salı Pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydır kapalıydı. Alternatif pazaryerlerinde tezgah açan ancak işlerinden memnun olmayan esnaf, normalleşme sürecinde tarihi pazarın açılmasını istiyor.

NEDEN AÇILMIYOR?

Manifatura, züccaciye ve ayakkabı pazarcısı 50 kişilik grup, bu talebin karşılanması için Efeler Belediyesi'nin ardından da Efeler Kaymakamlığı'nın önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile görüşmek isteyen pazarcılar, bütün illerde semt pazarlarının açıldığını ancak 200 yıllık geçmişi olan Salı Pazarı'nın açılmasına izin verilmemesini eleştirdi. Pazarcılar, yaptıkları açıklamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

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