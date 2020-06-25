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Haberler Aydın Bu kavşak ölüm saçıyor

Bu kavşak ölüm saçıyor

Bu kavşak ölüm saçıyor
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde Muğla karayolu üzerinde yer alan Çakırbeyli Kavşağı'nın mevcut hali sürücülerin korkulu rüyası oldu. Trafik lambasının olmadığı kavşak, tedbirsizlik nedeniyle kazalara davetiye çıkarıyor. Araç yoğunluğunun fazla olmasına rağmen kavşakta trafik lambalarının bulunmaması ise, sürücüleri isyan ettiriyor. Kavşağa kısa sürede sinyalizasyon yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Biz kazaların yaşanmaması için kavşağa trafik lambasının konulmasını talep ediyoruz. Daha kaç kişi öldüğünde bu kavşak yapılacak? Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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