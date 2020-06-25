Bu kavşak ölüm saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Muğla karayolu üzerinde yer alan Çakırbeyli Kavşağı'nın mevcut hali sürücülerin korkulu rüyası oldu. Trafik lambasının olmadığı kavşak, tedbirsizlik nedeniyle kazalara davetiye çıkarıyor. Araç yoğunluğunun fazla olmasına rağmen kavşakta trafik lambalarının bulunmaması ise, sürücüleri isyan ettiriyor. Kavşağa kısa sürede sinyalizasyon yapılmasını isteyen vatandaşlar, "Biz kazaların yaşanmaması için kavşağa trafik lambasının konulmasını talep ediyoruz. Daha kaç kişi öldüğünde bu kavşak yapılacak? Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS