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Haberler Aydın Uşak’ın tarih beşiği ödülle taçlandırıldı

’ın tarih beşiği ödülle taçlandırıldı

Uşak’ın tarih beşiği ödülle taçlandırıldı
Giriş Tarihi: 25.6.2020

İçinde şehrin tüm renklerini barındıran ve birçok kültürel ögeye ev sahipliği yapan Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı ortaklığında bu yıl 4. kez düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması'nda" dereceye girdi. Yarışmada 16 belediyeden toplamda 18 müze yer aldı. Video konferans ile toplanan seçici kurulun oylamasıyla, Kent Tarihi Müzesi kategorisinde Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi ile Kayseri Müzesi derece aldı.

MEHMET KAVAS

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