Avukat değil kabadayı

Aydın Nazilli'de görev yapan avukat Semih Tamoğlu, 19 Haziran Cuma günü saat 14.10 sıralarında eski müvekkili Ufuk İpek'i (35) Altıntaş Mahallesi 332 sokak üzerindeki bir kafenin önünde darp etti.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Avukatın kendisini azleden müvekkilini darp ettiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, eski avukatı tarafından darp edilen İpek, 'kasten yaralama ve hareket' gerekçesiyle Nazilli Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Darp edildiği gerekçesiyle sağlık raporu da alan İpek'in aynı zamanda Aydın Barosu'na da Semih Tamoğlu'ndan şikayetçi olduğunu belirtir dilekçe verdiği öğrenildi. Yapılan şikayetin ardından Nazilli Barosu'na kayıtlı olan Semih Tamoğlu, Nazilli Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Tamoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamoğlu, hakkındaki iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Ümit ÖZMEN