Kanseri sanatla yendi

Malatya'da Kız Meslek Lisesi Resim Bölümü'nü bitiren ve 40 yıl önce yetenek sınavı ile hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan 60 yaşındaki Selma Selçuk, annesinin rahatsızlığı nedeniyle okuduğu resim öğretmenliğini bırakmak zorunda kaldı. Annesinin hayata veda etmesinden sonra yalnız kalan Selçuk, resim çizmeye başladı. Çocukluğundan gelen merakıyla hobi olarak yağlı boya, sulu boya ve akrilik üzerine resim çalışmaları yapan Selçuk, Aydın İncirliova'da Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda Resim Öğretmeni Seval Fidan'dan 4 yıl boyunca aldığı derslerle resim yeteneğini geliştirdi.



RESİMDEN DESTEK ALDI

Hayatına çizdiği resimlerle renk katan Selçuk, bu sırada geçirdiği rahatsızlığının kanser olduğunu öğrendi. Aldığı haberle dünyası kararan kadın ressamın, Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde tedavisine başlandı. Onkoloji Servisi'nde kemoterapi alan Selçuk, diğer taraftan sanatın iyileştirici gücüne inanarak resimlerini icra etti. Bir yıl süren sürecin ardından Selçuk kanseri medikal tedavilerin yanında sanat aşkıyla yendi. Sağlığına kavuşan kadın ressam, çalışanlarının ilgisinden memnun kaldığı Onkoloji kliniğine kendi çizdiği bir yağlı boya tabloyu hediye etti.

HASTANE DUVARLARI TABLOLARLA RENKLENDİ

Kendisinin pençesinden kurtulduğu kansere karşı diğer hastalara umut olmak istediğini belirten Selçuk, "Sanat, stresli hastaların sakinleşmesi için oldukça keyifli bir araç. Ben kanseri sanatın iyileştirici gücüyle yendim. Bu zor süreçte gördüm ki hastanelerin o kasvetli duvarları hastaların içini daha bir burkuyor. Hastane duvarlarının daha renkli ve ferah görünüme sahip olmasını istedim. Bu nedenle kendi çizdiğim bir tablomu onkoloji servisine hediye ettim. Onkoloji hastaları kemoterapi alırken onlara umut ve mutluk veren resimlere bakmasını istedim" dedi.

Kazım YÖRÜKCE