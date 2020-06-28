‘Sevgi Çatısı’ projesi Koçarlı halkını buluşturdu

Aydın'ın Koçarlı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Sevgi Çatısı' isimli proje kapsamında Koçarlı Belediyesi tarafından ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaç fazlası giysi, oyuncak ve ev eşyalarını teslim alınıyor. Sevgi çatısı ekiplerinin temizleyip kullanılabilir hale getirmesinin ardından eşyalar belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Vatandaşların bağışta bulunmak üzere yoğun ilgi gösterdiği Sevgi Çatısı'na AK Parti Aydın Kadın Kolları teşkilatı da destek verdi.



AK PARTİLİLERDEN DESTEK

AK Partili kadınlar arasında toplanan İhtiyaç fazlası eşyalar, sevgi çatısına teslim edildi. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, "Çok güzel ve anlamlı bir proje. Biz de AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı olarak çorbada tuzumuz bulunsun istedik" dedi.



'HAYAT BÖYLE GÜZEL'

KADINLARIN teslim ettiği eşyaların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Hayat Paylaştıkça Güzel sloganıyla çıktığımız bu yolda destek olan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Kadın kolları teşkilatı ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.





■ KAZIM YÖRÜKCE

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