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Haberler Aydın Aydın’da ikinci ‘Bitcoin’ vurgunu

’da ikinci ‘Bitcoin’ vurgunu

Aydın’da ikinci ‘Bitcoin’ vurgunu
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Aydın'da sanal para 'Bitcoin' kazançlarından kar payı vadiyle bazı vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Muhammet Ç. yaklaşık 300 bin lira ile ortadan kayboldu. Şikayetçi olan Aydınlı 5 mağdurdan 300 bin lira aldığı öğrenilen Muhammet Ç'nin İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da da çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtildi. Ekipler, Muhammet Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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