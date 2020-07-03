Aydın'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine Kovid-19 tedbiri

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar Valilik açıklamasıyla duyuruldu.

Buna göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, yarından itibaren 10 gün süresince, siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer STK'lerin basın açıklamaları, yalnızca binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

Muhtemel provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışları ile toplu olarak her türlü karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek etkinliklerin kısıtlanmasına karar verildi.

Açıklamada ayrıca "İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma ve stant açma gibi eylemlere müsaade edilmemesine karar verildi." bilgisi paylaşıldı.