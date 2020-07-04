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operatörünün acı ölümü! 15 metre yükseklikten aşağıya düştü

Aydın'da kullandığı iş makinesiyle 15 metre yüksekten düşen hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ağır yaralanan Can'ı ambulansla kaldırdı ancak kurtarılamadı.

İş makinesi operatörünün acı ölümü! 15 metre yükseklikten aşağıya düştü

04.07.2020, 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,16:24

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 15 metre yüksekten aşağı düşen operatör 23 yaşındaki Serdar Can, öldü.


Olay, dün saat 11.00 sıralarında, kırsal Yeşilköy Mahallesi yakınlarındaki bir taş ocağında meydana geldi. İş makinesi operatörü Serdar Can, kayalıklarda çalışma yaptığı sırada, iş makinesiyle 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Can, mesai arkadaşlarının yardımıyla iş makinesinin içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ağır yaralanan Can'ı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Can, hastanede öldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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