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Haberler Aydın Açlığa terk edilen eşek belediyeye teslim edildi

Açlığa terk edilen eşek belediyeye teslim edildi

Açlığa terk edilen eşek belediyeye teslim edildi
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Aydın Söke'de kırsal alanda sahibinin terk ettiği aç ve susuz eşek ölmek üzereyken bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'ne açlıktan ölmek üzere bir eşek bulunduğu bildirildi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavak, samanla zavallı hayvanı besledi. Daha sonra EKODOSD, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne hayvanın gerekli tedavisinin yapılması için başvurdu. Belediyesi görevlileri eşeği alarak özel bir araçla bakımını yapmak üzere barınağa götürdü.

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