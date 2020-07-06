  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da yılan paniği! Evin çatısında birden üzerine doğru gelince...

'da paniği! Evin çatısında birden üzerine doğru gelince...

Son dakika... Sıcakların artmasıyla beraber tüm yurtta sürüngenler daha çok görülmeye başlandı. 'da paniği yaşandı. ilçesinde müstakil evin çatısındaki yılan korkuya sebep oldu.

Aydın'da yılan paniği! Evin çatısında birden üzerine doğru gelince...

06.07.2020, 15:01

Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi'nde görülen yılan büyük panik yaşattı. Müstakil evin çatısında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ev sahibi Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı tarafından etkisiz hale getirildi.

Dev yılanı görünce ne yapacağını şaşıran Muhtar Danacı, "Yılan büyük ihtimal evin çatısındaki kuş yavrularına zarar vermek için çıkmış. Yılan beni görünce bana doğru geldi ve ben de panik ve korkuyla etkisiz hale getirmek durumunda kaldım" dedi.



İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da yılan paniği! Evin çatısında birden üzerine doğru gelince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA