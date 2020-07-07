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Haberler Aydın Denizli’de 7 mahallede su kesintisi olacak

’de 7 mahallede su kesintisi olacak

Büyükşehir Belediyesi ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz günü ’nin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli’de 7 mahallede su kesintisi olacak

07.07.2020, 18:39

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2020 Çarşamba günü 08:00- 17:00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı.

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