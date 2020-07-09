Yunus Apaydın (17) yönetimindeki 09 PK 331 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi eski İsabeyli yolunda, kontrolden çıkarak önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen ölen gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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