‘Benim arsam’ dedi yolu trafiğe kapattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Yılmaz, satın aldığı arsanın içinde kaldığı iddiasıyla sokağı kum dökerek trafiğe kapattı. Yılmaz, Zafer mahallesinde 3 Temmuz'da arsa satın aldığını, ancak 440 metrekarelik arsasının içinden yol geçtiğini fark edince çözüm için Nazilli Belediyesi'ne başvurduğunu belirterek "Başkan Kürşat Engin Özcan çözüm sunmak yerine, bana art niyetle burayı aldığımı söyledi. Ben de kum dökerek yolu trafiğe kapattım" dedi. Yılmaz, ekiplere yolu açtırmadı.

ÜMİT ÖZMEN