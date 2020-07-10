Genç annenin sır intiharı

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay, dün sabah Stadyum Mahallesi'nde yaşandı. Fatma Karaaslan 4 yaşındaki çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. Ancak bir süre sonra tekrar komşularının evine geçen çocuk, annesinin konuşmadığını söyledi. Bunun üzerine merak eden komşuları kontrol etmek amacıyla Fatma Karaaslan'ın yaşadığı eve geçtiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Karaaslan'ı iple tavandaki kancaya asılı olarak bulan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç annenin intihar nedeni araştırılıyor.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN