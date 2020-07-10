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Haberler Aydın Sinirlerine hakim olamadı, kapıyı tekmeledi!

Sinirlerine hakim olamadı, kapıyı tekmeledi!

'da yaşayan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Yaşar Ş. (30), tekme attığı kapı camının bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Arkadaşıyla tartışan ve kapıyı tekmeleyen Yaşar Ş., Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sinirlerine hakim olamadı, kapıyı tekmeledi!

10.07.2020, 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,12:01

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş. (30), tekme attığı kapı camının bacağını kesmesi sonucu yaralandı.


Nazilli ilçesinde, darp, yaralama gibi bir suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş., dün, iddiaya göre, bir arkadaşı ile telefonda tartıştı. Turan Mahallesi'ndeki evinden çıkan Yaşar Ş., apartman kapısını tekmelemeye başladı. Kapının kırılan camı bacağını kesen Yaşar Ş., yaralandı.


Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yaşar Ş., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşar Ş.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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