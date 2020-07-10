Sinirlerine hakim olamadı, kapıyı tekmeledi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş. (30), tekme attığı kapı camının bacağını kesmesi sonucu yaralandı.



Nazilli ilçesinde, darp, yaralama gibi bir suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş., dün, iddiaya göre, bir arkadaşı ile telefonda tartıştı. Turan Mahallesi'ndeki evinden çıkan Yaşar Ş., apartman kapısını tekmelemeye başladı. Kapının kırılan camı bacağını kesen Yaşar Ş., yaralandı.



Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yaşar Ş., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşar Ş.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA