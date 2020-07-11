  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

ve sahillerinde yoğunluk

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden ve ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu gözlemlendi.

Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

11.07.2020, 18:16

Termometrelerin 40 dereceye kadar ulaştığı Aydın'da vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Kuşadası ilçesinde çok sayıda kişi Sevgi Plajı, Kadınlar Denizi Plajı ve Kuştur Plajı'na akın etti.

Bazı tatilciler, eğlence için su parklarında vakit geçirmeyi tercih etti.

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların uğrak yerlerinden oldu.

Didim ilçesinde de Altınkum Plajında yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu gözlemlendi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA