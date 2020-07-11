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Haberler Aydın Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Vicdansızlar!
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokak köpeğini bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı. Çanakkale'de de iki köpeğin traktöre bağlanarak tarlaya götürülmesi yürekleri sızlattı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan V.A. iddiasına göre evinin önünden uzaklaştıramadığı köpeği ekmek bıçağıyla kalçasından yaraladı. Kanlar içinde kalan köpeğe ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Hayvanseverler, saldırgandan şikayetçi oldu. Çanakkale'de de bir çiftçi, iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak tarlasından dönerken görüntülendi. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, çiftçinin köpekleri her gün böyle taşıdığını söylemesi ise "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

İBRAHİM UZUN

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