Yaşlı çifti kaza ayırdı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane bahçesinden dönen Selahattin Ünver (77) idaresindeki otomobil, Cumayanı Mahallesi Sarıçam mevkiinde virajı alamayarak 30 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Dereye düşen otomobil hurdaya dönerken sürücü Selahattin Ünver ile eşi Müzeyyen Ünver (72) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekleyen Selahattin Ünver'in 'eşimi kurtarın, yardım edin' çığlıkları yürek burktu.

KONTROLDE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müzeyyen Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ünver'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Müzeyyen Ünver'in AK Parti Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver'in annesi olduğu öğrenildi.

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