Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis'inde çıkan olayda bir güvenlikçi yaralandı.



Olay 14.30 sularında Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hasta yakını ile acil doktoru arasında hastaya bakma konusunda tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle olay kısa sürede büyüdü.

Tartışmaya devam eden hasta yakını olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini darp ederek yaraladı. Çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği hastanedeki olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralanan güvenlik görevlisinin de tedavisi devam ediyor.

IHA

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