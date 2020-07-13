Minik Ünzile’nin hayali: Protez göz

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Serdal (37) ve Yeter Özçelik (34) çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Ünzile, bir süre önce sağ gözünden rahatsızlanınca üniversite hastanesine kaldırıldı.

KEMOTERAPİ SÜRECİ

Göz kanserine yakalandığı anlaşıldı. Doktorların yönlendirmesiyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Ünzile'nin burada ameliyatla sağ gözü alındı. Ameliyatın ardından yapılan kontrolde kanserin göz sinirlerine sıçradığı belirlenince kemoterapi tedavisine başlandı. Talihsiz Ünzile, kemoterapi tedavisinin ardından protez göze kavuşmayı hayal ediyor. Tedavi sürecinde saçları dökülen kızına moral olmak için saçlarını kazıtan baba Serdal Özçelik, "Kızıma protez göz için 13 bin liraya ihtiyacımız var. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

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