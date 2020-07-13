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Haberler Aydın Nazilli'de, aranan 11 şüpheli yakalandı

'de, aranan 11 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde, polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de, aranan 11 şüpheli yakalandı

13.07.2020, 13:46

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün sabaha karşı çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Şafak' adı verilen operasyon kapsamında, şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan E.A., 'hırsızlık'tan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan Y.Y. ve 5 yıl hapis cezası bulunan T.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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