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Haberler Aydın Nişanlısından ayrılan genç intihara kalkıştı

Nişanlısından ayrılan genç intihara kalkıştı

Nişanlısından ayrılan genç intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Aydın'da evlenmesine 1 gün kala nişanlısının kendisinden ayrılmasına üzülerek başına silah dayayarak intihar girişiminde bulunan genci polis kurtardı.

BAŞINA SİLAH DAYADI
Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1016 sokak numara 50'de meydana geldi. Bir gün sonra nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısıyla yaşadığı tartışma nedeniyle ayrılan O.G (28) bunalıma girdi. Oturduğu evin çatısına çıkan O.G. silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabalarının sonuç vermesi üzerine O.G. elindeki silahı polis ekibine vererek intihardan vazgeçti.

KAZIM YÖRÜKCE

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