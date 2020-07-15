Alinda ışığa kavuşuyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Alinda Antik Kenti'nde arkeolojik kazılara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kazı için bütçe ayrıldı. Anadolu'nun en görkemli antik kentlerinden birisi olan Alinda Antik Kenti'nde kazılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında gerçekleşecek. Alinda kazılarının başlamasına öncülük eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Arazi çalışmaları devam eden araştırmalarda kentin arkeolojik varlıkları belgelenecek. Batı Anadolu'daki antik kentler arasında en iyi korunmuş agora, tiyatro, su kemeri ve tapınak gibi kalıntılara sahip olan kentin önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını öngörüyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS