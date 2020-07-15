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Haberler Aydın Bacağı kırılınca hayali suya düştü

Bacağı kırılınca hayali suya düştü

Bacağı kırılınca hayali suya düştü
Giriş Tarihi: 15.7.2020

Muğla Bodrum'da taksiye binen Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener, Berk Baran Yiğit isimli gençler, takside yüksek sesli müzik açmak isteyince taksi şoförüyle tartıştı. Maske takmadan taksiye binen gençler ve taksi şoförü arasında çıkan arbede sonucunda takside bulunan Pınar Rüya Yener taksiden düşerek bacağını kırdı. Bacağına platin takılan genç kız 'Manken olma hayallerim suya düştü' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

TUBA AYHAN

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