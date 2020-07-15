Havada asılı kalan direk korkutuyor

Aydın Çine'nin Hacıpaşalar Mahallesi'ndeki telefon direğini görenler, büyük şaşkınlık yaşıyor. Altı ay önce kırılan telefon direği havada asılı kaldı. Kablolar sayesinde havada asılı kalan telefon direği, mahalle halkını korkutuyor. Direğin düzeltilerek yenisinin takılmasını isteyen mahalle halkı, yetkilileri göreve davet etti.

'ÜZERİMİZE DÜŞEBİLİR'

Direğin mevcut halinin tehlike saçtığını ifade eden vatandaşlar, "Havada asılı kalan tahta direk, mahallemizdeki herkes için tehlike anlamına geliyor. Bu bölgeden geçerken bu direk üzerimize düşebilir. Bu durumda telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir. O zaman bunun sorumlusu kim olacak. Herhangi bir kaza yaşanmadan bu direğin kaldırılmasını ve yenisiyle değiştirilmesini istiyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysun ve bizim bu mağduriyetimizi gidersin" dedi.



Aydın'da kırılan telefon direği havada asılı kaldı. Kablolar sayesinde havada asılı kalan direğin tehlike saçtığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.