  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Sazlıköy’de orman yangını çıktı

’de yangını çıktı

’ın ilçesine bağlı yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Söndürme ekiplerinin müdahale için çalışma başlattığı yangın alanına helikopterlerin sortileri devam ediyor.

Sazlıköy’de orman yangını çıktı

15.07.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,15:45

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için Orman Yangını Söndürme ekiplerince karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Öğlen saatlerinde Sazlıköy yakınlarındaki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve kula görevlilerinin ihbarı ile bölgeye hemen helikopter sevk edildi. Söndürme ekiplerinin müdahale için çalışma başlattığı yangın alanına helikopterlerin sortileri devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangının dağın eteğinde başladığı alanın da seyrek ormanlardan oluştuğu bildirildi.

IHA

İkinci Kapadokya olan Frigya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sazlıköy’de orman yangını çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA