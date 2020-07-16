2 aylık oğluna doyamadan öldü

Aydın'da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Vedat Kaya (38) kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Yağcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muğla istikametine giden Vedat Kaya idaresindeki 45 DR 377 plakalı otomobil, önünde seyreden 09 C 3764 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

ÇARPMANIN ardından TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında sıkışan Vedat Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ YARALANDI

ÖLEN Kaya'nın annesi Esma Kaya ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. ÖTE yandan bir maden ocağında çalışan ve kazada yaşamını yitiren Vedat Kaya'nın 2 ay önce üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Henüz iki aylık bebeğine doyamayan Kaya'nın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazım YÖRÜKCE