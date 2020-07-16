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Haberler Aydın 2 aylık oğluna doyamadan öldü

2 aylık oğluna doyamadan öldü

’da TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaya’nın 2 ay önce 3’üncü kez baba olduğu öğrenildi.

2 aylık oğluna doyamadan öldü
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Aydın'da arkadan çarptığı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Vedat Kaya (38) kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Yağcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muğla istikametine giden Vedat Kaya idaresindeki 45 DR 377 plakalı otomobil, önünde seyreden 09 C 3764 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI
ÇARPMANIN ardından TIR'ın altına giren otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, direksiyon başında sıkışan Vedat Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ YARALANDI
ÖLEN Kaya'nın annesi Esma Kaya ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. ÖTE yandan bir maden ocağında çalışan ve kazada yaşamını yitiren Vedat Kaya'nın 2 ay önce üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Henüz iki aylık bebeğine doyamayan Kaya'nın acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazım YÖRÜKCE

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