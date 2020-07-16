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Haberler Aydın Cezaya kızıp motosikletini yaktı

Cezaya kızıp motosikletini yaktı

'ın Nazilli ilçesinde trafik uygulamasında ceza yiyen bir kişi, öfkeyle motosikletini ateşe verdi. Alevler içinde yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Cezaya kızıp motosikletini yaktı
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Olay, Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendiği Fatih Ç'nin kullandığı 09 ABP 264 plakalı bir motosikleti durdurdu.

ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ
POLİS, ehliyet ve ruhsatını isteyip, yaptığı incelemede evrakları eksik olan sürücüye ceza yazdı. DURUMA sinirlenen motosiklet sürücüsü Fatih Ç. aracının akaryakıt kapağını açıp çakmakla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Fatih Ç, olay sonrası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÜMİT ÖZMEN

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