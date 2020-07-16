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Haberler Aydın Eşinden tazminat isteyen kadına Yargıtay’dan ret

Eşinden tazminat isteyen kadına ’dan ret

Eşinden tazminat isteyen kadına Yargıtay’dan ret
Giriş Tarihi: 16.7.2020

İzmirli öğretmen S.T, kendisiyle ilgilenmediğini ve şiddetli geçimsizlik yaşadığını öne sürdüğü kocası A.T'ye, sık sık kadın arkadaşları ile telefonda konuştuğunu da gerekçe göstererek, 200 bin lira tazminat istemiyle boşanma davası açtı. İzmir 17. Aile Mahkemesi çifti boşayarak, kocayı tazminata mahkum etti. Uluslararası bir şirkette genel müdür olan A.T'nin avukatı Cumhur Bambul, Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'ne yaptığı itirazla kararın iptalini sağladı. Bölge Mahkemesi emsal bir karara imza atarak, 'kocanın her telefonla konuştuğu kadınla eşini aldattığı anlamına gelmediği' gerekçesiyle mahkemenin A.T'ye verdiği tazminat cezası hükmünü iptal etti.

EMSAL SAYILACAK KARAR
Bu kez S.T'nin avukatı, Bölge Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay da Bölge Mahkemesi'nin kararını onadı ve kocanın tazminat ödemesine gerek olmadığı hükmüne vardı. Kocanın avukatı Cumhur Bambul, "Bu karar, boşanma davalarında emsal sayılacak bir hükümdür" dedi.

Fatih ŞENDİL

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