Şiddet gören kadının korkulu rüyaları bitti

Aydın'da eski eşi Zeliha Erdemir'e şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği için yargılanan Murat Cem Kara, mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Asır'a konuşan Erdemir, "Başıma feci bir olay gelmeden kararın çıkmasına sevindim" dedi. Didim'de yaşayan 33 yaşındaki Zeliha Erdemir, 4 yıl önce boşandığı eşi Murat Cem Kara'nın kendisini ölümle tehdit etmesinin ardından sosyal medyada 'Ölmeden sesimi duyun' diyerek yardım istemişti. Yeni Asır'ın '47. Çığlık' başlığıyla duyurduğu haberin ardından Aydınlı avukatlar genç kadın hakkında koruma tedbiri kararının uygulanması için girişimde bulundu. Murat Cem Kara'ya güvenlik güçlerince kararın bildirilmesiyle birlikte, beline 3 ay süreyle elektronik kelepçe takıldı.

KELEPÇEYİ BİLE KIRDI

Erdemir'e 1 ay boyunca hiç yaklaşmayan Kara, geçtiğimiz Şubat'ta eski eşinin dışarıya çıktığını öğrenerek yanına gitmek için belindeki elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı. Erdemir'e fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 19'uncu duruşmasında karar çıktı. Zeliha Erdemir ile Aydın Baro-su avukatlarının katıldığı dava-ya Segbis ile bağlanan Kara, eski eşini kasten yaralamadan 1 yıl 6 ay hapis, tehditten 1 yıl 6 ay hapis ve hakaretten 8 ay 30 gün hapis cezasına çarptır-dı. Ayrıca cezaların ertelenme-sine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi. Kara-rın ardından Yeni Asır'a konu-şan Zeliha Erdemir, "19'uncu duruşmada nihayet karar açık-landı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak etti-ği cezayı aldığı için mutluyum. Kabuslarım sona erdi" dedi.

Kazım YÖRÜKCE