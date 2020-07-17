Emanet ölüm

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyede çalışan ve taksicilikle ek iş yapan Çağlar Yazgan (26), amcasından emanet aldığı taksiyle kaza yaparak yaşamını kaybetti.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
OLAY, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Servisi'nde çalışan Çağlar Yazgan (26), amcası Mustafa Yazgan'dan emanet aldığı 09 T 2048 plakalı ticari taksiyle Nazilli'ye bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde şarampole devrilerek takla attı.
KUM YIĞININA ÇARPTI
HURDAYA dönen otomobil, fabrikada kum yığına çarparak durabildi. Ön camdan fırlayan taksi şoförü Yazgan, kanlar içerisinde yerde kaldı. jandarma ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNE KOŞTULAR
OLAY yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrolde taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ümir ÖZMEN
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