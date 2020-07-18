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Haberler Aydın Aydın'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

'da operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

'ın Karpuzlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

18.07.2020, 16:43

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Yakup N, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin, Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

AA

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