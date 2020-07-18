Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet ekipleri, Çobanisa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Yakup N, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin, Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
AA
Aydın'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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