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Haberler Aydın Aydın’da orman yangını

Aydın’da orman yangını

ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın’da orman yangını

18.07.2020, 13:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,13:31

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Yeniköy'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 16 arazöz ve 40 yangın işçisi ile yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

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