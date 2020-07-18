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Kadın çiftçilere ‘biyoteknik mücadele’ eğitimi verildi

Kadın çiftçilere ‘biyoteknik mücadele’ eğitimi verildi
Giriş Tarihi: 18.7.2020
AYDIN'DA bu yıl uygulanan "Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanları tarafından verilen eğitim ile biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda, domates hastalık ve zararlıları, biyoteknik mücadele ve yöntemleri, pestisit kullanımı ve zararlıları konularında bilgilendirme yapıldı.
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