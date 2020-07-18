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Haberler Aydın Kuşadası’nda anıt ağacın etrafına moloz

Kuşadası’nda anıt ağacın etrafına moloz

Kuşadası’nda anıt ağacın etrafına moloz
Giriş Tarihi: 18.7.2020

Aydın'ın tatil cenneti Kuşadası ilçesi Meşelikuyu mevkiindeki anıt Dişbudak ağacının etrafına dökülen molozlar, doğaseverleri çileden çıkarttı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, molozların ve ev eşyası atıkların, kentin doğal kalmış alanlarına, yeşil makiliklerin içine ve dere yataklarına döküldüklerini gösteren bir raporu Kuşadası Belediyesi'ne sundu. Her üç alandaki molozlar ve çöpler belediye ekiplerince temizlendi. Temizliği yapılan alanlardan 25 kamyon moloz ve çöp çıktı. Başkan Sürücü, "En nadir bitkilerin çıktığı, yaban hayvanlarının barındığı, yüzlerce yıl tarihe tanıklık etmiş bir ağacın etrafına hoyratça bu atıkları dökenlerin vicdanları hiç mi sızlamıyor acaba? Doğayı kirletenler en ağır cezayı ödemelidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKCE

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