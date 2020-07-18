Kuyucak’ta yol hamlesi

ydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde bulunan toprak yollar parke taşı ile kaplanıyor. Kuyucak Belediyesi'nce başlatılan yol hamlesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, Yeşildere Mahallesi'ni ziyaret ederek yol çalışmalarını yerinde inceledi.Mahallede dar olan yolları genişletip parke taşı ile kaplayacaklarını belirten Ertürk, "Kuyucak ilçemiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşildere Mahallemizde bulunan toprak yolları da hızlı bir şekilde parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızı kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtaracağız. Kuyucak Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.Başkan Metin Ertürk, vatandaşların talebi doğrultusunda mahallede başlatılan cemiyet alanı çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi. Yeşildere Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Başkan Ertürk'e teşekkür etti.KAZIM YÖRÜKCE