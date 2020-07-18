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Haberler Aydın Kuyucak’ta yol hamlesi

Kuyucak’ta yol hamlesi

Kuyucak’ta yol hamlesi
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde bulunan toprak yollar parke taşı ile kaplanıyor. Kuyucak Belediyesi'nce başlatılan yol hamlesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk, Yeşildere Mahallesi'ni ziyaret ederek yol çalışmalarını yerinde inceledi.

'ÇAMURDAN KURTARACAĞIZ'
Mahallede dar olan yolları genişletip parke taşı ile kaplayacaklarını belirten Ertürk, "Kuyucak ilçemiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşildere Mahallemizde bulunan toprak yolları da hızlı bir şekilde parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızı kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtaracağız. Kuyucak Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN
Başkan Metin Ertürk, vatandaşların talebi doğrultusunda mahallede başlatılan cemiyet alanı çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi. Yeşildere Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE
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