Kafa kafaya çarpıştılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Kemer Mahallesi istikametinden gelen O. P. idaresindeki otomobil, Kızılay Caddesi'ne dönüş yapan V.C. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayai tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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